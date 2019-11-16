TMW, anche la Fiorentina in corsa per Riccardi. Gioiello classe 2001' della Roma. I dettagli..
Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, sono tre pretendenti per Alessio Riccardi, giovane talento classe 2001, della Roma. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il centrocampista, a segno oggi con l'...
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2019 19:18
Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, sono tre pretendenti per Alessio Riccardi, giovane talento classe 2001, della Roma. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il centrocampista, a segno oggi con l'Italia Under 19, piace a Fiorentina, Parma e SPAL.
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