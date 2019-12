Come scrive il Messaggero, la partita di domani abbasserà il sipario solo sul campionato. I dirigenti invece potranno cominciare a pieno regime il loro lavoro per il mercato di gennaio, e anche in questo senso la partita tra Fiorentina e Roma potrebbe portare a nuovi sviluppi. Il primo nome è quello di Florenzi: Montella lo vorrebbe alla Fiorentina. L’allenatore lo metterebbe anche a centrocampo ma Pradè non molto convinto frena.

Un altro nome chiacchierato è quello di Kalinic, che con l’ok dell’Atletico Madrid (il centravanti è in prestito), il croato ha già dato la disponibilità a tornare in viola. Confermato infine l’interesse per Riccardi, ma non è detto che se ne parli subito. Se ne riparlerà magari quando la Roma proverà a prendere Castrovilli.