La Roma è sulle tracce di Gaetano Castrovilli. Nonostante la folta concorrenza di Juve ed Inter, il club giallorosso vuole provarci. La squadra capitolina potrebbe decidere di inserire nella trattativa Alessio Riccardi, grande talento del vivaio visionato più volte dal ds viola Pradè. Il giovane è trequartista, fantasista ma all’occasione anche regista. Petrachi vuole provarci per giugno, ad ora il talento viola vale circa 25-30 milioni ma per l’estate la valutazione potrebbe crescere ancora. Riccardi potrebbe quindi essere la giusta pedina per abbassare le pretese del club gigliato sempre ammesso che la Fiorentina apra alla sua cessione. Ai viola piace Florenzi, se dovesse raggiungere Firenze in prestito a sei mesi con eventuale diritto di riscatto a giugno, potrebbe anche partire una maxi operazione che riguarderebbe appunto tre giocatori: Castrovilli, Riccardi e Florenzi. Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport.