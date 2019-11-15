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Da Scamacca a Riccardi ecco tutta la lista dei giovani talenti italiani nel mirino della Fiorentina

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport oggi in edicola la Fiorentina vuole italianizzare la sua rosa ed ecco qui di seguito i giovani che ha messo nel mirino. Si tratta di Gianluca Scamacca e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 11:57
Da Scamacca a Riccardi ecco tutta la lista dei giovani talenti italiani nel mirino della Fiorentina -
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Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport oggi in edicola la Fiorentina vuole italianizzare la sua rosa ed ecco qui di seguito i giovani che ha messo nel mirino. Si tratta di Gianluca Scamacca e Niccolò Zanellato che oggi sono calciatori del Crotone, di Riccardo Marchizza del Sassuolo il quale ha il medesimo agente di Castrovilli il quale sta giocando nello Spezia, di Alessandro Tripaldelli del Sassuolo e di Davide Riccardi del Lecce.

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