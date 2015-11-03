Notizie Marchizza Fiorentina

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Marchizza ricorda: "Italiano mi ha fatto diventare terzino. Ha cambiato il modo di giocare dei terzini"

16 aprile 2024 19:05

Marchizza ha perso conoscenza in campo, ora è vigile ed è all'ospedale di Firenze

19 febbraio 2021 19:42

Spezia, Marchizza è risultato positivo al Covid, salterà la sfida con la Fiorentina

12 ottobre 2020 11:48

Gazzetta, la Fiorentina a giugno tenterà un assalto per Marchizza ora allo Spezia

11 febbraio 2020 10:20

Da Scamacca a Riccardi ecco tutta la lista dei giovani talenti italiani nel mirino della Fiorentina

15 novembre 2019 11:57

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