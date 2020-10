Spezia, Marchizza è risultato positivo al Covid, salterà la sfida con la Fiorentina

Come riporta Telenord, c’è il primo caso di coronavirus anche allo Spezia. Riccardo Marchizza è risultato positivo mentre era impegnato con la nazionale under 21. Fortunatamente il giocatore negtli ultimi giorbni non ha avuto contatti con il resto del gruppo della squadra ligure. Di seguito il comuciato ufficiale della società: “Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19.”

Lo Spezia dovrà scendere in campo domenica alle 15 a Cesena contro la Fiorentina.