Marchizza ricorda: “Italiano mi ha fatto diventare terzino. Ha cambiato il modo di giocare dei terzini”

Il terzino del Frosinone, Riccardo Marchizza, è stato intervistato da Radio Serie A e si è soffermato anche sull’importanza dell’attuale allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, nella sua carriera. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il mister è uno degli allenatori che più ha inciso sul giocatore che sono ora. L’ho incontrato in un momento della mia carriera dove avevo fatto solo il centrale a 4, a Spezia mi disse che potevo giocare terzino. Lui ha una visione particolare dei terzini, gli chiede tantissimo, ha cambiato il modo di giocare di un terzino. Mi ricordo che mi faceva vedere i video Zinchenko al Manchester City, e io pensavo: “non riesco a fare queste cose”. Quell’anno a Spezia abbiamo fatto un campionato stupendo, portando in Serie A una squadra che non c’era mai stata. Abbiamo fatto qualcosa di memorabile, anche quando l’anno dopo ci siamo salvati. La stagione successiva è andato a Firenze facendo uno step in più, che gli auguro ancora di fare perché ha dimostrato di essere un allenatore di livello”.

