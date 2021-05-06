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Castrovilli potrebbe cambiare procuratore, ma la Fiorentina può dormire sonni tranquilli

Possibile cambio di procura per Gaetano Castrovilli, il procuratore Alessandro Lucci potrebbe accoglierlo nella sua scuderia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2021 15:29
Castrovilli potrebbe cambiare procuratore, ma la Fiorentina può dormire sonni tranquilli - FLORENCE, ITALY - JANUARY 13: Gaetano Castrovilli of ACF Fiorentina in action during the Coppa Italia match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Artemio Franchi on January 13, 2021 in Florence, Italy. Sporting stadiums around Italy remain
FLORENCE, ITALY - JANUARY 13: Gaetano Castrovilli of ACF Fiorentina in action during the Coppa Italia match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Artemio Franchi on January 13, 2021 in Florence, Italy. Sporting stadiums around Italy remain
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Cambio di procuratore in vista per Gaetano Castrovilli, il numero 10 della Fiorentina, fino ad ora assistito da Michelangelo Minieri (ex giocatore della Fiorentina in serie C2) potrebbe passare nella scuderia di Alessandro Lucci, procuratore molto vicino a Daniele Pradè e alla Fiorentina. Questa l'indiscrezione del giornalista Daniele Longo

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