Castrovilli potrebbe cambiare procuratore, ma la Fiorentina può dormire sonni tranquilli
Possibile cambio di procura per Gaetano Castrovilli, il procuratore Alessandro Lucci potrebbe accoglierlo nella sua scuderia
A cura di Redazione Labaroviola
06 maggio 2021 15:29
Cambio di procuratore in vista per Gaetano Castrovilli, il numero 10 della Fiorentina, fino ad ora assistito da Michelangelo Minieri (ex giocatore della Fiorentina in serie C2) potrebbe passare nella scuderia di Alessandro Lucci, procuratore molto vicino a Daniele Pradè e alla Fiorentina. Questa l'indiscrezione del giornalista Daniele Longo
E ADESSO POTREBBE TORNARE A DISPOSIZIONE ANCHE KOKORIN. LE ULTIME
https://www.labaroviola.com/kokorin-scommessa/139133/