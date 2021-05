Kokorin e la sua scommessa, vuole convincere subito Iachini a convocarlo per la Lazio

La rincorsa contro il tempo inizia oggi. Kokorin è tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi ma adesso la sfida per il russo è diversa: riuscire a entrare nella lista dei convocati. Tutt’altro che scontata ma non del tutto impossibile. Iachini deciderà domani, all’ultimo momento. Per due mesi consecutivi si è allenato a parte. Lo scrive il Corriere dello Sport.

