Nel corso dell’intervista con Tuttomercatoweb.com, l’agente di Christian Kouamé, Michelangelo Minieri, ha parlato anche di un retroscena sul passaggio alla Fiorentina del suo assistito dal Genoa. “Col Crystal Palace era tutto fatto e mancava solo un documento da firmare. Si aspettava il suo ritorno dalla Coppa d’Africa. C’era l’accordo ma poi è andata come è andata. Vuol dire che era destino. In ogni caso con Christian anche in tempi passati parlavamo spesso della Fiorentina come ipotesi futura. A lui è sempre piaciuta e io da ex viola e conoscendo la splendida piazza ci mettevo… il carico. Su questo trasferimento comunque ci ho sempre creduto anche perché sapevo della grande stima del ds Pradè nei confronti del ragazzo già ai tempi in cui giocava nel Cittadella”.