Dragowski vicino al Vejle? Si inserisce il Livorno, prestito secco. Gli aggiornamenti

La trattativa per il prestito del portiere Dragowski al Vejle, club danese, sta procedendo nel migliore dei modi e si tratta di colmare una piccola distanza tra domanda e offerta, ma negli ultimi minu...

A cura di Redazione Labaroviola 17 gennaio 2019 08:54

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski

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