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Dragowski vicino al Vejle? Si inserisce il Livorno, prestito secco. Gli aggiornamenti

La trattativa per il prestito del portiere Dragowski al Vejle, club danese, sta procedendo nel migliore dei modi e si tratta di colmare una piccola distanza tra domanda e offerta, ma negli ultimi minu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 08:54
Dragowski vicino al Vejle? Si inserisce il Livorno, prestito secco. Gli aggiornamenti - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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La trattativa per il prestito del portiere Dragowski al Vejle, club danese, sta procedendo nel migliore dei modi e si tratta di colmare una piccola distanza tra domanda e offerta, ma negli ultimi minuti va registrato l’interesse del Livorno che, dopo l’inserimento per Mazzoni, ha preso tempo sulle ali e valuta con attenzione l’opzione Dragowski.

Alfredopedullà.com

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