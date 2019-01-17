Dragowski vicino al Vejle? Si inserisce il Livorno, prestito secco. Gli aggiornamenti
La trattativa per il prestito del portiere Dragowski al Vejle, club danese, sta procedendo nel migliore dei modi e si tratta di colmare una piccola distanza tra domanda e offerta, ma negli ultimi minu...
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 08:54
La trattativa per il prestito del portiere Dragowski al Vejle, club danese, sta procedendo nel migliore dei modi e si tratta di colmare una piccola distanza tra domanda e offerta, ma negli ultimi minuti va registrato l’interesse del Livorno che, dopo l’inserimento per Mazzoni, ha preso tempo sulle ali e valuta con attenzione l’opzione Dragowski.
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