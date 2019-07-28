Signorelli: "Castrovilli ci interessa. In occasione dell'amichevole di sabato ne parleremo"

Secondo quanto riporta Il Tirreno, il ds del Livorno Elio Signorelli ha espresso il suo gradimento per il trequartista viola Gaetano Castrovilli. Queste le sue parole: "Castrovilli è tra i nomi che ci...

Secondo quanto riporta Il Tirreno, il ds del Livorno Elio Signorelli ha espresso il suo gradimento per il trequartista viola Gaetano Castrovilli. Queste le sue parole: "Castrovilli è tra i nomi che circolano, è il giocatore più vicino in base alle nostre possibilità. Non credo che i viola lo vogliano tenere in rosa, anzi forse vorrebbero fargli fare esperienza. L'amichevole di sabato 3 agosto, un'ottima occasione per intavolare la trattativa".