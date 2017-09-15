Sindaco Livorno: ''Grazie ai tifosi viola. Amichevole con la Fiorentina? Ne stiamo parlando"

Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, parla a Radio Fiesole:"E’ una situazione di gestione di un post evento calamitoso, nessun servizio è ancora a regime, c’è ancora difficoltà nel tornare all’ordinar...

Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, parla a Radio Fiesole:"E’ una situazione di gestione di un post evento calamitoso, nessun servizio è ancora a regime, c’è ancora difficoltà nel tornare all’ordinario. Iniziativa dei tifosi viola? Non ho avuto modo di sentire la notizia ma ringrazio chi ci sta vicino. Tutto il mondo sportivo lo sta facendo. Amichevole con la Fiorentina? Ne stiamo parlando, ci sono delle pre-intese, è bellissima questa solidarietà che sta arrivando".