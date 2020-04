“Gira voce che io ce l’abbia con il presidente della Lazio, Lotito, – ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli Aldo Spinelli, presidente del Livorno – ed invece non è vero, è un mio amico. Ma la mia domanda è sapete cos’è il calcio? Uno sport di contatto fisico ma cosa succede se si contagiano altri calciatori? Basta vedere cosa è accaduto nella Fiorentina con tanti suoi tesserati contagiati… non penso si possa riprendere il campionato. Bisognerebbe aspettare luglio, magari il virus va via… sta morendo tanta gente. Vado contro anche ai miei interessi ma dico di aspettare che il virus non ci sia più sennò cosi il rischio che salti tutto è alto”.