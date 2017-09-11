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ACF, sui social al grido di "Coraggio Livorno!" in seguito all'alluvione che ha devastato la città

Nella giornata di oggi, la Fiorentina si unisce al dolore di Livorno per i fatti drammatici successi nella nottata tra sabato e domenica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 18:31
ACF, sui social al grido di "Coraggio Livorno!" in seguito all'alluvione che ha devastato la città -
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Nella giornata di oggi, la Fiorentina si unisce al dolore di Livorno per i fatti drammatici successi nella nottata tra sabato e domenica. Sui social spunta un messaggio chiaro e significativo, per essere virtualmente più vicini al popolo devastato dall'alluvione.

 

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