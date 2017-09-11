ACF, sui social al grido di "Coraggio Livorno!" in seguito all'alluvione che ha devastato la città
Nella giornata di oggi, la Fiorentina si unisce al dolore di Livorno per i fatti drammatici successi nella nottata tra sabato e domenica
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 18:31
Nella giornata di oggi, la Fiorentina si unisce al dolore di Livorno per i fatti drammatici successi nella nottata tra sabato e domenica. Sui social spunta un messaggio chiaro e significativo, per essere virtualmente più vicini al popolo devastato dall'alluvione.