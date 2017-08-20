Ambrosini: "Vecino stupirà tutti, lui e Borja Valero rivoluzioneranno il centrocampo dell'Inter"

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini, con un biennio in maglia Viola nel suo passato, ha parlato a fcinternews.it di quella che è la stagione alle porte. L'ex Milan ha parlato anche di due vecchie co...

A cura di Redazione Labaroviola 20 agosto 2017 14:37

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