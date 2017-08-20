Ambrosini: "Vecino stupirà tutti, lui e Borja Valero rivoluzioneranno il centrocampo dell'Inter"
L'ex centrocampista Massimo Ambrosini, con un biennio in maglia Viola nel suo passato, ha parlato a fcinternews.it di quella che è la stagione alle porte. L'ex Milan ha parlato anche di due vecchie co...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 14:37
L'ex centrocampista Massimo Ambrosini, con un biennio in maglia Viola nel suo passato, ha parlato a fcinternews.it di quella che è la stagione alle porte. L'ex Milan ha parlato anche di due vecchie conoscenze gigliate, passate in nerazzurro in estate: "Sono sicuro che Vecino può essere uno dei giocatori che più sorprenderanno in questa stagione. Lui e Borja Valero possono dare nuovo spirito al centrocampo dell'Inter".