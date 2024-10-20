Marotta ad Ambrosini: "Rispetto a quando giocavi tu il calcio va più veloce, ci sono più contrasti"

Marotta ha parlato prima di Roma-Inter delle troppe partite in programma in una stagione. La sua intervista a Dazn

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna contro la Roma. Il presidente nerazzurro ha risposto alle domande di Diletta Leotta e di Massimo Ambrosini. Queste le sue parole

Come vanno gestiti i tanti impegni?

"Innanzitutto bisogna dire che i giocatori fanno fatica a gestire lo stress fisico di tutte queste partite, come dimostrano i tanti infortuni. Con tutti questi impegni, è difficile fare una preparazione preventiva. Dobbiamo sederci a un tavolo e capire che il calendario deve essere più morbido".

Avete delle idee? Chiede Ambrosini. Marotta qui si rivolge proprio all'ex centrocampista della Fiorentina e dice:

"Esiste un'attività interna dei club nazionali, interna dell'Uefa e della Fifa. Il numero delle partite deve diminuire, rispetto a quando giocavi tu il calcio è diventato più veloce e ci sono più contrasti, per questo motivo c'è maggior dispendio di energie. E' normale che ci siano più infortuni".

La rosa va gestita in modo diverso?

"E' normale che le rosa vadano ampliate come valori, non ci sono più titolari e riserve. Abbiamo 24 elementi che possono giocare tutte le competizioni, poi sta all'allenatore decidere chi impiegare".

LE PAROLE DI GOSENS DOPO LA VITTORIA CONTRO IL LECCE

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