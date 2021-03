Ambrosini: “A Vlahovic consiglio di restare alla Fiorentina. Commisso? Non va ostacolato”

Oggi Massimo Ambrosini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino, qui di seguito alcuni interessanti passaggi:

Prandelli, è alle prese con altri problemi. Ne verrà fuori?

“Da uomo intelligente quale è ha un senso di responsabilità superiore per via del rapporto con Firenze, la stanchezza deriva da questo ma sono convinto che la Fiorentina si salverà. Non deve togliere il piede dall’acceleratore, serve un po’ più di coraggio”.

Intanto è sbocciato Vlahovic.

“E’ forte, ha la fame giusta ma non deve farla diventare isteria. Deve avere la voglia di emergere ma cercare anche equilibrio. Fossi in lui resterei ancora a fare il titolare a Firenze, magari con altri obiettivi. Gli farebbe meglio che non provare subito il grande salto”.

Che impressione le ha fatto Commisso?

“Vedo un entusiasmo genuino, spero che la burocrazia italiana non lo smorzi. Chi ha voglia di migliorare le strutture va assecondato nel rispetto delle regole, non ostacolato perchè a livello europeo abbiamo bisogno di modificare status altrimenti rimarremo sempre indietro”.

