Bucchioni: “Con Sarri alla Fiorentina Vlahovic può rinnovare grazie a Ramadani. Lo vuole il Real Madrid”

Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina nel suo editoriale per TMW, queste le sue parole:

“Anche la Fiorentina, una volta risolta la pratica salvezza, deve scegliere l’allenatore e Sarri è nel mirino da tempo. E’ stato contattato l’anno scorso per sostituire Iachini, ma il contratto in essere con la Juve si rivelò un ostacolo forte. E’ la volta buona? I nomi sono anche altri, Gattuso, Pippo Inzaghi, Marcelino o De Zerbi, ma Sarri ha come procuratore Ramadani che potrebbe aiutare la Fiorentina a prolungare e tenere Vlahovic. Il giocatore esploso con la tripletta al Benevento, è un millennial che ha fatto innamorare tanti. Di sicuro non è Haaland e tecnicamente neanche Kean, ma sta bene al terzo posto del podio europeo dei ragazzi del Duemila con grandi margini di miglioramento. Ha il contratto in scadenza nel 2023, ma i suoi agenti hanno già avuto contatti con la Roma, lo voleva il Milan e adesso anche il Real ha chiesto informazioni. Potrebbe scatenare un’asta. La Fiorentina però ha pronta una proposta di rinnovo, lo vuole tenere a tutti i costi e il gioco di Sarri che valorizza il centroavanti (Higuain docet) potrebbe essere un aiuto anche se a lanciarlo è stato poi Prandelli.”

