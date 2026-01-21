Ambrosini: “Fagioli, Gosens e Dodò hanno aiutato Vanoli a far svoltare la Fiorentina”
Ambrosini ha sottolineato la svolta impressa da Vanoli, rimarcando l’importanza di tre giocatori in particolare
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2026 17:34
Durante una puntata di Elastici in onda sui canali di Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini ha commentato il momento positivo della Fiorentina: “Ora vedo una svolta tecnica che prima non vedevo. Vanoli è stato aiutato da tre giocatori in particolare, Fagioli, che è tornato ad esser un giocatore di livello internazionale, Gosens, che è un trascinatore di cui questa squadra ha bisogno, e Dodò, un giocatore che meriterebbe di stare ad un livello superiore”.