Ambrosini: “Fagioli, Gosens e Dodò hanno aiutato Vanoli a far svoltare la Fiorentina”

Ambrosini ha sottolineato la svolta impressa da Vanoli, rimarcando l’importanza di tre giocatori in particolare

Durante una puntata di Elastici in onda sui canali di Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini ha commentato il momento positivo della Fiorentina: “Ora vedo una svolta tecnica che prima non vedevo. Vanoli è stato aiutato da tre giocatori in particolare, Fagioli, che è tornato ad esser un giocatore di livello internazionale, Gosens, che è un trascinatore di cui questa squadra ha bisogno, e Dodò, un giocatore che meriterebbe di stare ad un livello superiore”.