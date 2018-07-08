Ambrosini: "Rebic alla Fiorentina era inguardabile. Ora potrebbe giocare nel Bayern Monaco"
A Canale 5 ha parlato l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Ambrosini, queste le sue parole:"Ricordo Rebic quando è arrivato a Firenze era inguardabile. Si vedeva che aveva qualità, ma non cred...
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2018 16:58
A Canale 5 ha parlato l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Ambrosini, queste le sue parole:
"Ricordo Rebic quando è arrivato a Firenze era inguardabile. Si vedeva che aveva qualità, ma non credevo sarebbe diventato un giocatore di livello. Poi è arrivata l’esperienza a Verona prima dello sbocciare definitivo in Germania. Ora potrebbe giocare anche nel Bayern Monaco"