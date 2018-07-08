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Ambrosini: "Rebic alla Fiorentina era inguardabile. Ora potrebbe giocare nel Bayern Monaco"

A Canale 5 ha parlato l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Ambrosini, queste le sue parole:"Ricordo Rebic quando è arrivato a Firenze era inguardabile. Si vedeva che aveva qualità, ma non cred...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2018 16:58
Ambrosini: "Rebic alla Fiorentina era inguardabile. Ora potrebbe giocare nel Bayern Monaco" -
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A Canale 5 ha parlato l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Ambrosini, queste le sue parole:

"Ricordo Rebic quando è arrivato a Firenze era inguardabile. Si vedeva che aveva qualità, ma non credevo sarebbe diventato un giocatore di livello. Poi è arrivata l’esperienza a Verona prima dello sbocciare definitivo in Germania. Ora potrebbe giocare anche nel Bayern Monaco"

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