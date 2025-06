Ambrosini: “Pioli scelta intelligente. Al Milan è un rimpianto. Spessore umano e qualità calcistica importante”

Presente a Firenze per l’evento ‘Pitti Uomo’, Massimo Ambrosini è stato intercettato dai microfoni di TMW, iniziando da un giudizio sul nuovo CT della Nazionale italiana, il suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso: “Penso che nella situazione in cui ci siamo trovati Rino sia l’ideale dal punto di vista della personalità e del modo di proporre calcio. Può trovare quello che è necessario per una Nazionale: un equilibrio tra emotività e praticità. Secondo me lui avrà la capacità di sintesi nel fare il massimo nel minor tempo possibile”.

Secondo lei Pioli è la scelta giusta per la Fiorentina?

“È una scelta intelligente. Firenze non è una piazza facile per gli allenatori. Al Milan è un rimpianto perché ha uno spessore umano ed una qualità calcistica importante e riconosciuta da tutti. Per cui dico che sì, la scelta di Pioli è giusta per una squadra che deve avere ambizioni superiori. Firenze è una piazza che merita di poter vivere determinate stagioni. Non sarà facile, ma ci sono realtà che dimostrano che si può realizzare qualcosa di importante”.