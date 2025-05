Ambrosini: “Palladino ha portato la Fiorentina dove merita, è la più debole delle squadre in lotta per l’Europa”

A Radio Serie A ha parlato l’ex centrocampista di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini per parlare della situazione in casa viola: “La Fiorentina si trova nella posizione giusta per il suo organico perché è una squadra da ottavo-nono posto e non di più, se vedi le squadre davanti son tutte più forti di lei basta vedere Roma, Lazio, Atalanta e Bologna. Non capisco tutte le critiche a Palladino che magari qualche colpa ce l’ha, ma l’organico rispecchia questa dimensione e non si può immaginare niente di diverso. Per me Palladino deve migliorare nella gestione delle partite e non è stato continuo come avrebbe dovuto essere, però è giovane quindi c’era da aspettarselo.”

Su Pradè: “Quello che mi lascia più perplesso sono le parole del direttore Pradé alla fine della partita perché se rinnovi il mister una settimana fa e poi te ne esci così vuol dire che c’è una rottura più profonda tra i due e probabilmente non lo ha voluto rinnovare lui. Se sei d’accordo col rinnovo, non puoi attaccarlo così dopo una sconfitta perché sennò la linea della società è piuttosto strana.”