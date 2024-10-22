Ambrosini: "La Fiorentina sta crescendo, ma non è ancora da Champions. 5/6 squadre ancora superiori"

Ambrosini: "Fiorentina non ancora da Champions, ci sono squadre più forti

Massimo Ambrosini è intervenuto a Radio Serie A, dove si è soffermato sul percorso della Fiorentina e sul possibile piazzamento in Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

"La Fiorentina? Per me oggi non è ancora da Champions. Ci sono ancora 5 o 6 squadre superiori rispetto ai viola. Però Palladino sta facendo bene, ha intrapreso un percorso di crescita, soprattutto nelle ultime settimane. Tuttavia ha ancora qualcosa in meno rispetto alle squadre in cima alla classifica, per questo fatico a vederla in Champions“.

Bucchioni: “Palladino ha avuto il merito e l’umiltà di togliere le contraddizioni, a partire da Biraghi centrale”

https://www.labaroviola.com/bucchioni-palladino-ha-avuto-il-merito-e-lumilta-di-togliere-le-contraddizioni-a-partire-da-biraghi-centrale/273574/