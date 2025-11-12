12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ambrosini: “Palladino a Bergamo deve proporre un bel calcio come a Monza, non quello di Firenze”

News

Ambrosini: “Palladino a Bergamo deve proporre un bel calcio come a Monza, non quello di Firenze”

Mirko Carmignani

12 Novembre · 14:00

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 14:00

TAG:

#FiorentinaambrosiniAtalantaMonzaPalladino

Condividi:

di

L'ex centrocampista di Fiorentina e Milan ha parlato dell'ex tecnico viola Palladino ora giunto a Bergamo post Juric

A Cronache di Spogliatoio è intervenuto l’ex centrocampista di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini per parlare dell’approdo di Palladino sulla panchina dell’Atalanta: “A Bergamo bisogna rivedere quello di Monza e non di Firenze perché lì si è adattato alle necessità, invece ora è chiamato a far giocare bene una squadra che ha un ottimo potenziale e che non è stato espresso al momento. A Firenze è stato bravo, ma ora deve rivitalizzare un gruppo che deve giocare bene a pallone per riportare al loro livello certi giocatori come Ederson che valeva 80 milioni lo scorso anno, l’Atalanta è una signora squadra ed è stata costruita per proporre un bel gioco.”

  

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio