Ambrosini: “Palladino a Bergamo deve proporre un bel calcio come a Monza, non quello di Firenze”

A Cronache di Spogliatoio è intervenuto l’ex centrocampista di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini per parlare dell’approdo di Palladino sulla panchina dell’Atalanta: “A Bergamo bisogna rivedere quello di Monza e non di Firenze perché lì si è adattato alle necessità, invece ora è chiamato a far giocare bene una squadra che ha un ottimo potenziale e che non è stato espresso al momento. A Firenze è stato bravo, ma ora deve rivitalizzare un gruppo che deve giocare bene a pallone per riportare al loro livello certi giocatori come Ederson che valeva 80 milioni lo scorso anno, l’Atalanta è una signora squadra ed è stata costruita per proporre un bel gioco.”