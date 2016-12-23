Ambrosini: "In Berna rivedo la voglia e il coraggio di Sousa"
Massimo Ambrosini ha parlato a Sky della gara di ieri: "Ho apprezzato la volontà della squadra di Sarri di proporre sempre il suo gioco, anche se nel secondo tempo sono calati. Napoli e Fiorentina son...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2016 17:49
Massimo Ambrosini ha parlato a Sky della gara di ieri: "Ho apprezzato la volontà della squadra di Sarri di proporre sempre il suo gioco, anche se nel secondo tempo sono calati. Napoli e Fiorentina sono due formazioni costruite per fare bene e ci hanno regalato un incontro meraviglioso: alla fine il risultato è stato giusto. La Fiorentina è stata brava a cambiare l’inerzia di una partita che sembrava nelle mani dell’avversario. Bernardeschi? Per me incarna la voglia e il coraggio di Sousa”.