Ambrosini: "In Berna rivedo la voglia e il coraggio di Sousa"

Massimo Ambrosini ha parlato a Sky della gara di ieri: "Ho apprezzato la volontà della squadra di Sarri di proporre sempre il suo gioco, anche se nel secondo tempo sono calati. Napoli e Fiorentina son...

Massimo Ambrosini ha parlato a Sky della gara di ieri: "Ho apprezzato la volontà della squadra di Sarri di proporre sempre il suo gioco, anche se nel secondo tempo sono calati. Napoli e Fiorentina sono due formazioni costruite per fare bene e ci hanno regalato un incontro meraviglioso: alla fine il risultato è stato giusto. La Fiorentina è stata brava a cambiare l’inerzia di una partita che sembrava nelle mani dell’avversario. Bernardeschi? Per me incarna la voglia e il coraggio di Sousa”.