Ambrosini: "Non avevo dubbi sulla Sampdoria, Pradè ha fatto un grande mercato e lui di giocatori se ne intende"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista di Milan e Fiorentina ed attualmente opinionista Sky, ha commentato la buona prestazione della Sampdoria di Marco Giampaolo, oggi vittoriosa per 5-0 contro il Crot...

Massimo Ambrosini, ex centrocampista di Milan e Fiorentina ed attualmente opinionista Sky, ha commentato la buona prestazione della Sampdoria di Marco Giampaolo, oggi vittoriosa per 5-0 contro il Crotone: "Alla Sampdoria è sfuggito solamente Ilicic che è stato poi rimpiazzato, se così possiamo dire, da Ramirez".

Prosegue sul mercato dei blucerchiati: "Quindi significa che c’era anche un piano B ma non avevo dubbi perché alla Samp il mercato lo fa Daniele Pradè che ho avuto alla Fiorentina e di giocatori se ne intende".