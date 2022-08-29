Ambrosini: ''mi è piaciuto il coraggio della Fiorentina, andava a prendere il Napoli alta''

Massimo Ambrosini ha parlato analizzando l'attuale momento della Fiorentina focalizzandosi sulla prestazione con il Napoli.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centrocampista viola, ora opinionista DAZN, Massimo Ambrosini ha detto la sua sul posticipo andato in scena ieri sera tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue parole:

''Mi è piaciuto il coraggio della Fiorentina contro il Napoli: è andata a prendere l'avversaria alta e senza paura. Ha saputo soffrire quanto ha dovuto soffrire. Amrabat è trascinante quando gioca così: quantità, energia e qualità. La Fiorentina può permettersi il lusso di avere due mezzale più tecniche con una giocatore così in mezzo al campo.

Jovic? Deve fare affidamento su se stesso per riattivarsi. La riattivazione fisica passa per quella mentale. È un po' indietro di condizione e questo è evidente. La riattivazione mentale c'è quando si mette il giocatore nella condizione di essere più propositivo.

Ikone? Si è fatto vedere poco alla Fiorentina, era più determinante in Francia. Barak? Mi aspetto che in termini di forza e realizzazione ci faccia vedere quanto di buono fatto a Verona. Jovic, Cabral e Sottil dovranno saper finalizzare di più quest'anno.

Jovic? Deve fare affidamento su se stesso per riattivarsi. La riattivazione fisica passa per quella mentale. È un po' indietro di condizione e questo è evidente. La riattivazione mentale c'è quando si mette il giocatore nella condizione di essere più propositivo".

PRADE': ''GRANDISSIMA PARTITA. SPERO CJE KOUAME' CAPISCA QUANTO LO VOGLIAMO. NON STIAMO CERCANDO DIFENSORI''

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