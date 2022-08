Pradé: “Grandissima partita. Spero che Kouamé capisca quanto lo vogliamo. Non stiamo cercando difensori”

Intervenuto ai microfoni ufficiale del club viola, il direttore della Fiorentina, Daniele Pradè ha così commentato il pareggio contro il Napoli: “Abbiamo fatto una grandissima partita, tosta, seria e da squadra. Dopo che arrivavamo da una stanchezza sia fisica che mentale per l’impegno di coppa. Abbiamo buttato via un giorno di lavoro, e sabato potevamo fare poco. Perciò grandissimi ragazzi, prestazione di livello, se c’era una squadra che doveva chiedere di più eravamo noi. Stiamo diventando sempre più squadra. Stiamo parlando della squadra che adesso gioca il miglior calcio d’Italia. Hanno grandi campioni, è stata una bellissima sfida, ci ha fatto piacere l’apprezzamento del pubblico, salutando la squadra come se fosse stata una vittoria“.

KOUAME “È entrato in una maniera incredibile, spero capisca quanto noi lo vogliamo tenere. Però capisco anche lui, che vuole giocare più partite possibili. Ma qui il mister gli ha dimostrato che c’è spazio per tutti”.

DIFENSORE “Leggo e sento del mercato, che cerchiamo un difensore… noi siamo a posto così. Abbiamo 7 giocatori per reparto, giocheranno tutti”.

UDINESE “Bisogna essere mentalmente preparati, sarà un’altra partita tostissima che affronteremo come abbiamo fatto con questa”.