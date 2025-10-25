25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:56

Ambrosini punzecchia Gimenez: “Si possono prendere colpi al volto senza fare scenate”

La battuta di Massimo Ambrosini durante il commento di Napoli-Inter con una chiara allusione al contatto Gimenez-Parisi di Milan-Fiorentina

Durante la telecronaca di Napoli-Inter, Massimo Ambrosini ha lanciato una frecciata ironica a Santiago Gimenez, commentando un contrasto tra Neres e Mkhitaryan: “Si possono anche prendere colpi al volto senza fare scenate”,ha detto l’ex centrocampista, alludendo chiaramente alla caduta del giocatore del Milan dopo il contatto con Parisi in Milan-Fiorentina. Un episodio che a distanza di quasi una settimana torna a fare parlare di sé con il commento del doppio ex di Milan e Fiorentina che fa seguito alla battuta di Massimo Marianella nella serata di ieri.

