Ambrosini punzecchia Gimenez: “Si possono prendere colpi al volto senza fare scenate”

Durante la telecronaca di Napoli-Inter, Massimo Ambrosini ha lanciato una frecciata ironica a Santiago Gimenez, commentando un contrasto tra Neres e Mkhitaryan: “Si possono anche prendere colpi al volto senza fare scenate”,ha detto l’ex centrocampista, alludendo chiaramente alla caduta del giocatore del Milan dopo il contatto con Parisi in Milan-Fiorentina. Un episodio che a distanza di quasi una settimana torna a fare parlare di sé con il commento del doppio ex di Milan e Fiorentina che fa seguito alla battuta di Massimo Marianella nella serata di ieri.
ULTIMI ARTICOLI
News
Redazione -
25 Ottobre · 22:24