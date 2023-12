Dazn rilancia: “La Fiorentina vuole Insigne che può tornare in Italia per giocare l’Europeo”

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di Dazn, la Fiorentina sarebbe interessate a Lorenzo Insigne, esterno classe 1991 che gioca nel Toronto in Canada, ma le cose non starebbero andando molto bene per il giocatore ex Napoli e cosi il suo ritorno in Italia è una possibilità. Su di lui la Lazio allenata da Sarri che lo conosce bene ma anche la Fiorentina, che cerca un esterno.

LE PAROLE DI TREVISANI