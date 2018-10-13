Sarri: "Chiesa il più forte dopo Insigne e Bernardeschi. È un predestinato, talento purissimo, dinamico..."
Maurizio Sarri ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole""Lorenzo Insigne è il migliore, ma non c'è solo Insigne. Stravedo per Bernardeschi. Può diventare presto un autentico fuoriclass...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2018 11:50
Maurizio Sarri ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole"
"Lorenzo Insigne è il migliore, ma non c'è solo Insigne. Stravedo per Bernardeschi. Può diventare presto un autentico fuoriclasse. Insigne, Bernardeschi e… Chiesa al terzo posto. Talento purissimo, generoso, dinamico: ha i colpi del predestinato, basterebbe lavorarci un po’ su per la definitiva consacrazione".