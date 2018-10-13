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Sarri: "Chiesa il più forte dopo Insigne e Bernardeschi. È un predestinato, talento purissimo, dinamico..."

Maurizio Sarri ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole""Lorenzo Insigne è il migliore, ma non c'è solo Insigne. Stravedo per Bernardeschi. Può diventare presto un autentico fuoriclass...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2018 11:50
Sarri: "Chiesa il più forte dopo Insigne e Bernardeschi. È un predestinato, talento purissimo, dinamico..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Maurizio Sarri ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole"

"Lorenzo Insigne è il migliore, ma non c'è solo Insigne. Stravedo per Bernardeschi. Può diventare presto un autentico fuoriclasse. Insigne, Bernardeschi e… Chiesa al terzo posto. Talento purissimo, generoso, dinamico: ha i colpi del predestinato, basterebbe lavorarci un po’ su per la definitiva consacrazione".

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