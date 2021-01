Al 5′ subito Napoli in vantaggio, Lozano mette dentro per Petagna che aggiusta la palla dietro per Insigne il quale mette la palla proprio all’angolino, dove Dragowski non può arrivare. Napoli 1 Fiorentina 0 allo stadio Maradona. Gara in salita per i viola.

