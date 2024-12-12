Insigne: "La finale contro la Fiorentina nel 2014 una delle serate più belle della mia carriera"

Il calciatore del Toronto ed ex capitano del Napoli per tanti anni ha parlato di una serata da avversario dei viola

A Radio Serie A ha parlato l'ex capitano del Napoli ed ora calciatore del Toronto Lorenzo Insigne che ha raccontato la sua carriera divisa tra Pescara e la maglia azzurra con cui ha fatto tutta la sua carriera e a cui è legato da un grande sentimento:"Uno dei miei ricordi più belli è la vittoria di Coppa Italia con il Napoli nel 2014 a Roma contro la Fiorentina per 3-1, fu una serata bellissima per me perché vincemmo un trofeo importante per la squadra contro una formazione forte con tanti giocatori di livello, nonostante i fatti extra campo assolutamente orribili, io la ricordo con piacere."

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