Sky Sport, Insigne sempre più in dubbio per la partita contro la Fiorentina. Lavoro differenziato

Secondo quanto riportato da Sky Sport non migliorano le condizioni di Lorenzo Insigne che anche oggi a Castel Volturno ha svolto un allenamento differenziato dopo i problemi pubalgici che ha avuto nel...

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2017 13:48

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