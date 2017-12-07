Sky Sport, Insigne sempre più in dubbio per la partita contro la Fiorentina. Lavoro differenziato
Secondo quanto riportato da Sky Sport non migliorano le condizioni di Lorenzo Insigne che anche oggi a Castel Volturno ha svolto un allenamento differenziato dopo i problemi pubalgici che ha avuto nel...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2017 13:48
Secondo quanto riportato da Sky Sport non migliorano le condizioni di Lorenzo Insigne che anche oggi a Castel Volturno ha svolto un allenamento differenziato dopo i problemi pubalgici che ha avuto nel post partita contro la Juventus. A questo punto resta tutta da valutare la sua presenza domenica contro la Fiorentina, importante sarà il parere dei medici del club azzurro.