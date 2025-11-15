15 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Insigne è stato proposto alla Fiorentina ma non interessa. Il suo procuratore è lo stesso di Vanoli

Esclusive

Insigne è stato proposto alla Fiorentina ma non interessa. Il suo procuratore è lo stesso di Vanoli

Flavio Ognissanti

15 Novembre · 14:37

Aggiornamento: 15 Novembre 2025 · 14:37

TAG:

FiorentinaInsigne

Condividi:

di

Lorenzo Insigne sta cercando una squadra, aspetta una chiamata dalla serie A. Domenica era al Marassi per vedere Genoa-Fiorentina

Lorenzo Insigne, classe 1991, dopo L’esperienza in Canada adesso è svincolato e aspetta la chiamata di una squadra in serie A. L’ex capitano del Napoli e campione d’Europa con l’Italia nel 2021 domenica era a Genova a vedere dal vivo la sfida tra il Genoa e la Fiorentina. Il suo procuratore è Andrea D’Amico, lo stesso del neo tecnico viola Paolo Vanoli e nelle ultime ore ha rivelato di essere vicini ad un accordo con una squadra in serie A. Qualcuno ha pensato alla Fiorentina ma il club viola in questo momento ha altri programmi e, sebbene Insigne sia stato proposto, ha rifiutato perché il calciatore in questo momento non interessa e non rientra nei piani del club viola.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio