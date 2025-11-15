Insigne è stato proposto alla Fiorentina ma non interessa. Il suo procuratore è lo stesso di Vanoli

Lorenzo Insigne, classe 1991, dopo L’esperienza in Canada adesso è svincolato e aspetta la chiamata di una squadra in serie A. L’ex capitano del Napoli e campione d’Europa con l’Italia nel 2021 domenica era a Genova a vedere dal vivo la sfida tra il Genoa e la Fiorentina. Il suo procuratore è Andrea D’Amico, lo stesso del neo tecnico viola Paolo Vanoli e nelle ultime ore ha rivelato di essere vicini ad un accordo con una squadra in serie A. Qualcuno ha pensato alla Fiorentina ma il club viola in questo momento ha altri programmi e, sebbene Insigne sia stato proposto, ha rifiutato perché il calciatore in questo momento non interessa e non rientra nei piani del club viola.