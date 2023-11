Corriere Fiorentino, Insigne vuole tornare in Italia, la Fiorentina adesso fa sul serio. C’è stata una telefonata 

La Fiorentina sta cercando un esterno e l’identikit è molto chiaro. L’idea, e anche questa non è una novità, è cercare un giocatore che giochi in serie A o che, comunque, conosca il campionato italiano. Un nome circolato in queste ore è quello di Lorenzo Insigne che, dopo un anno e mezzo in Canada sembra avere una gran voglia di tornare indietro. Il suo agente si è già messo al lavoro per accontentarlo e, tra le varie telefonate fatte, ce ne sarebbe scappata una anche alla Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

