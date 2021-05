CorSport, Gattuso cerca di convincere Insigne: “Vieni via con me”. Dove sarà il loro futuro?

Via via. Vieni vieni con me. Sì, magari pensaci. Gattuso, distante quattro giorni dal suo addio al Napoli, ha chiesto a Insigne di seguirlo nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto con la squadra della sua vita e della sua città. Seguirlo sì, ma poi dove? il furor di Rino, rientrato da Firenze è piuttosto contrariato per tutta una serie di circostanze ambientali. Lo scrive il Corriere dello Sport.

