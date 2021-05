CorFio, Gattuso frena, ci sono Juve e Lazio dietro questa scelta? Fiorentina, occhio al colpo a sorpresa

Lunedì, Gattuso stesso avrebbe comunicato ai dirigenti della Fiorentina che non era più sicuro e che avrebbe fatto ulteriori valutazioni. Una doccia gelata per la società che al contrario era ormai più che convinta della scelta. Da una parte si motiva il dietrofront con quanto successo al Franchi. Ringhio avrebbe fatto sapere di esser rimasto molto colpito dall’accoglienza ricevuta. Il riferimento a quanto è successo nel dopo partita, quando Gattuso stesso, sarebbe stato aggredito verbalmente sia da alcuni giocatori che da parte della dirigenza viola. Una versione che a Firenze viene respinta con forza. La sensazione è che in realtà alla base della frenata del tecnico ci siano altre valutazioni: sta aspettando l’evolversi della situazione alla Lazio e a quella della Juventus. In casa Fiorentina non va scartato il colpo di teatro. Il nome a sorpresa da tirar fuori solo al momento dell’annuncio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

