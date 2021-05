CorFio, Vlahovic va accontentato ad ogni costo. Offerta rinnovo? 3 milioni a stagione e clausola da 80 milioni

Rinnovo Vlahovic? Una situazione che non spaventa la Fiorentina, forte di un accordo ancora biennale prima della scadenza nel giugno 2023, ma soprattutto più che disposto ada andare incontro alle richieste dell’attaccante. Il suo procuratore è in città ma ancora non si registrano incontri con i dirigenti della Fiorentina, il calciatore e l’entourage stanno valutando i vari scenari. Se su Vlahovic non mancano le richieste, in casa viola non ci sono dubbi sul fatto che la squadra del prossimo anno sarà costruita intorno a lui, quando al rinnovo sarebbe in arrivo anche una proposta ritoccata verso l’alto. A Vlahovic la Fiorentina sarebbe pronta a corrispondere un ingaggio da circa 3 milioni raggiungibili con più di un bonus, e seppure non sia una scelta apprezzatissima anche l’eventualità di una clausola rescissoria (sugli 80 milioni) non è del tutto esclusa. E’ soprattuto con la Roma che il procuratore di Vlahovic si sarebbe confrontato, valutazione di oltre 60 milioni. E poi Commisso non vuole cederlo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

