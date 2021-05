Nazione, Ribery, il suo rinnovo dipende dal nuovo allenatore: esclusa l’ipotesi ritiro 

Ancora non si conosce il futuro di Franck Ribery, di certo sarà fondamentale sapere chi sarà il prossimo allenatore. Il francese vorrebbe restare un altro anno con un ingaggio ridotto ma serve sapere chi sarà la prossima guida tecnica anche per le sue caratteristiche. Di sicuro Ribery non si ritirerà, continuerà a giocare o in viola o altrove. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

