Gazzetta, Sarri può dire “sì” alla Fiorentina ma vuole parlare direttamente con Commisso

Magari potrebbe tornare di moda il nome di Sarri anche se il tecnico toscano non ha più avuto contatti con la Fiorentina da ottobre scorso quando gli fu proposto di entrare in corsa per sostituire Iachini. Sarri può anche essere disposto ad ascoltare la Fiorentina a patto di confrontarsi in particolare con il presidente Commisso. La società sperava e spera di comunicare il nome del nuovo tecnico nella settimana post campionato. Anche per dare un messaggio chiaro alla squadra e alla tifoseria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

