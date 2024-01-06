Sky Sport, L'agente di Insigne ha parlato con la Fiorentina. Pista fredda per via dell'ingaggio
La Fiorentina sta cercando un esterno sinistro di piede destro. Oltre al nome di Cyril Ngonge, Sky Sport fa sapere che nelle scorse ore è circolato il nome di Lorenzo Insigne. Il club non ha confermat...
La Fiorentina sta cercando un esterno sinistro di piede destro. Oltre al nome di Cyril Ngonge, Sky Sport fa sapere che nelle scorse ore è circolato il nome di Lorenzo Insigne. Il club non ha confermato e la Fiorentina non sembra molto calda, magari anche per una questione di ingaggio. L'agente ne ha parlato con il club viola, bisogna vedere se nei prossimi giorni la situazione si scalderà o meno per il possibile ritorno di Insigne al fanta. Lo riporta SOS Fanta.
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