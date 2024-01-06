Sky Sport, L'agente di Insigne ha parlato con la Fiorentina. Pista fredda per via dell'ingaggio

La Fiorentina sta cercando un esterno sinistro di piede destro. Oltre al nome di Cyril Ngonge, Sky Sport fa sapere che nelle scorse ore è circolato il nome di Lorenzo Insigne. Il club non ha confermat...

A cura di Redazione Labaroviola 06 gennaio 2024 18:00

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