Barone visita lo stadio di Modena prima di Sassuolo-Fiorentina, possibile casa viola al posto del Franchi?

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, prima della sfida contro il Sassuolo in programma questa sera alle ore 20.45, ha fatto un sopralluogo allo stadio Braglia di Modena, che potrebbe essere la sede delle partite in casa della Fiorentina a partire della prossima stagione in vista del restyling del Franchi. Modena è una delle due città che hanno aperto a questa ipotesi dando piena disponibilità alle esigenze viola che però, va ricordato, hanno come priorità la permanenza a Firenze per favorire i tifosi fiorentini, in attesa che le autorità trovino una soluzione. Ecco le foto targate Labaro Viola:

