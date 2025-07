Insigne: “L’obiettivo è andare al Mondiale. Non ho parlato con nessuno, ci penserà il mio procuratore”

Lorenzo Insigne è tornato in Italia per le vacanze. Poi si vedrà. L’ex calciatore del Toronto, accostato anche alla Fiorentina, ha fatto rientro nel Bel Paese in mattinata in aereo e poco dopo il suo atterraggio è stato pizzicato da Gianlucadimarzio.com, a cui il fantasista ex Toronto ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro tra realtà e sogni: “Sono contento di essere tornato, intanto mi godo le vacanze con la famiglia e poi vedremo, sperando di tornare al più presto a giocare. Non ho parlato con nessuno, ci penserà il mio procuratore. L’obiettivo è andare al Mondiale tra un anno”.