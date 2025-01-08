Nazione: “Insigne-Fiorentina pista difficile. Due gli ostacoli: serve l’addio di Ikonè e Kouamè e la riduzione dell’ingaggio”

L'ex Napoli vuole tornare in Italia

Un nome che nelle ultime ore è rimbalzato in orbita Fiorentina è quello di Lorenzo Insigne. L'ex Napoli è stato proposto alla Fiorentina dagli intermediari. La pista però è complessa per diversi motivi. Il primo è che la Fiorentina prima dovrebbe cedere Ikonè e Kouamè. Il secondo è l'ingaggio pazzesco che Insigne percepisce, 7 milioni fissi con diversi bonus. Il ragazzo vuole tornare in Italia, ma dovrà farlo a cifre molto minori. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kayode-puo-lasciare-la-fiorentina-serie-a-e-premier-su-di-lui-ma-manca-unofferta-convincente/283831/