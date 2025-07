Il Messaggero annuncia: “Insigne ha dato priorità alla Lazio, Fiorentina e Parma sono defilate”

Secondo quanto riportato oggi dal Messaggero, l’ex attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, appena rientrato in Italia dopo l’avventura in Canada, avrebbe messo in cima alla lista delle preferenze la Lazio di Sarri proprio per tornare a lavorare con l’allenatore toscano. Sul 34enne la Lazio è in pole davanti al Parma e all’Udinese con la Fiorentina che ha fatto un sondaggio poco approfondito nei giorni scorsi per capire la situazione del giocatore.

Le possibilità di tesserare l’ex capitano azzurro prima di gennaio sono poche, ma Sarri è stato autorizzato a continuare i colloqui con lui. Insigne ha dichiarato sempre al Messaggero quale sia il suo desiderio maggiore nei giorni passati: “La Lazio ha il blocco del mercato, quindi è inutile fasciarsi la testa. Sono dinamiche sulle quali non spetta ovviamente a me decidere. Però per me tornare a lavorare con Sarri sarebbe un piacere e un onore. La situazione al momento è complicata come sanno tutti, vedremo.“