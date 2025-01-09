Corriere dello Sport: “Insigne proposto alla Fiorentina ma i viola hanno risposto ‘picche’”

Difficile che Insigne arrivi in viola

Alla Fiorentina è stato proposto Lorenzo Insigne: il club viola, conscio delle cifre pretese dal giocatore, ha scelto di rispondere 'picche'. Per Pablo Marí, se ne discuterà dopo la partita di lunedì. Sul fronte cessioni, Jonathan Ikoné è seguito dal Trabzonspor, mentre il Como rimane un'opzione secondaria. Il portiere Oliver Christensen ha richieste dal Paderborn in Germania, che potrebbe prenderlo in prestito con opzione.

Christensen, considerato un esubero, non ha disputato alcuna partita stagionale a causa della concorrenza di De Gea, Terracciano e del giovane Martinelli. La Fiorentina mira a sfoltire la rosa liberandosi di giocatori fuori dal progetto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-luiz-henrique-vuole-litalia-la-fiorentina-ha-offerto-20-milioni-piu-5-di-bonus/283991/