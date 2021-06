CorSport, rinnovo Insigne distanza abissale con il Napoli. Fiorentina unica idea concreta

Lorenzo incanta l’Italia ma Napoli non canta. Il suo futuro è ancora incerto. Troppo incerto considerando i silenzi e la data di scadenza del suo contratto: 30 giugno 2022. Un anno. Gli scenari insomma sono evidenti e tutti possibili, il rinnovo, la cessione, la permanenza senza prolungamento, con il rischio di arrivare a gennaio con lo status di parametro zero. L’intesa comunque non è neanche lontanamente all’orizzonte: il club gli ha offerto cinque anni a 3,5 milioni a stagione, cioè un milione in meno rispetto all’ingaggio attuale e lui vorrebbe un aumento. O magari la conferma dell’attuale stipendio. La distanza tra domanda e offerte è ancora siderale. L’unica idea concreta resta duella di Gattuso: riflettere sulla Fiorentina nel caso in cui non rinnovasse. Lo scrive il Corriere dello Sport.

