Gazzetta: “Sarri primo obiettivo per la panchina del Bologna, Italiano rimane in corsa, ma non è la prima scelta”

Il futuro di Thiago Motta è sempre più lontano da Bologna, soprattutto dopo l’esonero di Allegri. I rossoblù sono sempre più concentrati su Maurizio Sarri, un sogno più sentito dai tifosi che dalla dirigenza viola, soprattutto dopo il fallito tentativo di tre anni fa. Secondo La Gazzetta dello Sport, la candidatura del tecnico figlinese per la panchina del Bologna sta diventando sempre più concreta, mentre il nome di Vincenzo Italiano rimane in lizza, ma in una posizione un po’ più arretrata.

